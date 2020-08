LUKA IZ ‘BRAKA NA PRVU’ POKAZAO TETOVAŽU NA LEĐIMA: Pratitelji dirnuti onim što piše

View this post on Instagram

“Našim dečkima. Od prvog dana kada smo vas vidjeli, kao rođene svoje smo vas doživjeli. Sve što imamo vama ćemo dati, jer ćete vi sigurno dobri ljudi postati. Na svijetu nam ništa važnije nije, nego da u vama dobro srce bije. Od smrti i bolesti mi ćemo se skriti, dok ne vidimo kakvi ćete vi očevi biti.” Ovo je pjesma moje majke koju je napisala davne 1996. godine, kada sam pronašao bilježnicu u kojoj je pisala pjesme. Slikao sam pjesmu i odlučio je ovjekovječiti na svojim leđima kao najljepši podsjetnik bezuvjetne ljubavi najveće žene u mom životu, moje majke Jadranke. Danas, skoro mjesec dana prije mog 30. rođendana shvatih da ljubav nisu samo riječi već djela, a moja mi je majka (i tata) to najbolje pokazala. ❤️