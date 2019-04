View this post on Instagram

Svatko se sa svojim kilama nosi kako zna, neki lakše, neki teže. Ja sam cijeli život bucka i nosim ja to ali neću biti mirna i neću stati dok ne đodem do cilja. Jesam li sretna? Jesam zbog milion stvari koje sam postigla, ali dok su moje kosti nosile 70 kg više i dok je moja roba skrivala hrpu sala NISAM bila sretna. Jesam kada bi zaboravila na to, ali svako ljeto, badići, shooping haljine za svadbu ili neki važni događaj su me podsjetili koliko sam zapravo nesretna zbog toga i koliko je glupo da takav problem jednostavno ne rješim jednom zauvijek. Šta god da ljudi rekli ( svako ima pravo na mišljenje i reći za sebe) ja mislim da debljina ljudima smeta i velika je kočnica u puno stvari. Nije neka tajna da ne podržavam plus size modeling i iskreno do sad sam odbila punoo ponuda ali samo iz jednog razloga – mislim da se šalje kriva poruka ljudima. Pretilost je opasna za fizičko i psihičko zdravlje ljudi i točka. To je moje mišljenje i ja se toga držim, sve je ok ali u granicama normale ( ima prekrasnih i zdravih plus size modela koji nisu pretili nego su jednostavno takve građe) i svaka čast tim ženama. Ostalo je za mene laganje ljudi i samih sebe. Moj savjet je radite, trudite se, volite i nikada ali nikada ne odustajte jer jednom cete uspijeti. Najčešće pitanje koje dobijem je KAKO? Ima puno taktika i načina slaganja prehrane i treninga ali po meni je jedna stvar najbitnija a to je VOLJA ! Najbolji tim stručnjaka vam može pomoći sa svim osim probuditi u vama volju. Tu pričam o onim kasnim noćnim šetnjama ( u mom slučaju) dok svi spavaju, o onim preplivanim kilometrima dok se drugi sunčaju i ispijaju koktelčiće, o onim trbušnjacima dok slušam muziku i smijeh koji dopire iz vana. Teško ? Naravno da je teško, dođe mi da plačem ali onda se još više zainatim i kažem radi da možeš i ti tako sljedeće godine ili kad dođe vrijeme. Evo ja ću za sve te lijepe bucke kojima fali motivacije, ja ću im pokazati da unatoč XY kila uz rad i trud mogu biti pravi komadi. A kad uspijem to napraviti na sebi onda ću rado pomoći svakome i spremno odgovoriti na sva vaša pitanja. Vratit ćemo mi osmjeh na lice i u najužim haljinama. Do tad mi poželite sreću i hvala vam ☺️💪