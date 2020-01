LUCIJA LUGOMER ZATWERKALA S TRBUHOM DO ZUBA: Njezin zavodljiv ples zbog jednog detalja nasmijava internet

View this post on Instagram

Ono kad jednostavno poludis😂 Obzirom da mi je motivacija ravna nuli zbog ove prehlade koja se pojavila drugi puta u mjesec dana…da, pronalazak stvari koje me animiraju su rijetkost. 😂 Znas koliko je sati kad ti doktorica veli 'Imas osjecaj kao da danonocno ronis? E TO – to je taj osjecaj!' Eh, tako ti je to mala moja, kad gadjas ljeto umires od vrucine a kad cekas zimsko dijete sve prehlade su tvoje! Sve si razmisljam kakva sam ja to uopce influenserica kad si nisam nasla sponzorstvo za wc papir jer mi je on obzirom na zacepljen nos i sinuse trenutno najbolji frendic.🤦🏻‍♀️ Ispadam iz stosa! 😂 Ugl., Leon je super, izricito voli tuci u rebra pa cisto da njemu nebude dosadno dok mama lezi (kako su joj naredili) morali smo se ipak malo razgibati pa se nadam da smo vama stvorili potrebitu animaciju gdje god bili, bolesni doma, zdravi na poslu ili pak bolesni na poslu – trudni bili ili nebili. SRETAN UTORAK ljudovi, sasvim obican i po sebi neobican. Ljubi mama u celo😘