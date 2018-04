LUCIJA LUGOMER U PROZIRNOM OGRTAČU OTKRILA SVOJU OMILJENU DROGU: ‘Puno toga dijelim s vama, možda čak previše’

Each person deserves a day away in which no problems are confronted, no solutions searched for. Each of us needs to withdraw from the cares which will not withdraw from us. • Shvatila sam jednu jaaaaako bitnu cinjenicu zivota o sebi…moj moto/inspiracija/droga/zivot je da MASTAM! Puno toga djelim s vama i to svakodnevno (neki bi rekli cak i previse) ali zelim da znate kako neke stvari ipak uvijek ostaju ‘tajna’ mog privatnog zivota. Ja cu ih kategorizirati u svega par vrlo laickih rijeci – problemi, strka, stres, strah, kaos, velike i jake emocije, brzina svakodnevnih obaveza, ne dozvoli niti jednoj losoj energiji blizu, racuni, zdravlje, jedi 5x dnevno, treniraj, pokoja svadja, brini za psa, budi dobra prijateljica, najbolja kcer, izvrstan partner, kolega, nasminkaj se, brini za nokte i kosu, cupaj te dlake zeno, nasmij se i kada ti se bas ne smije, citaj knjige, uci…ima toga. 😃 Zaokruzit cu pa cu reci – MAME I TATE, VI STE ZAKON!!! 💪♥️ I ne, ne bunim se, imam bas svaki razlog za istinsku srecu i kad god osjetim kaos od kojeg me i vrat zaboli samo zaklopim oci i osjetim jednu veliku dozu – ZAHVALE. Ljudi moji, vjencanje je za mjesec dana 😱 i mislim da mi nikada ovako brzo nije proslo 6.mj. zivota!!! Bitno je u zivotu znati uzivati i stati kada osjetite da vam je to potrebno. Puse iz ljetnog Zadra! • Black overall is from @fashionnovacurve ♥️ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #curvy #lingerie #plussize #model #relax #happy #smile #makeup #bikinibabe #novababe #confidence #plussizemodel #curves #curv #embrace #unique #selfconfidence #bff #beautiful #perfection #red #body bodygoals #love #model #skin #pose #ootd #fashion #vacations

