LUCIJA LUGOMER SVOM SINČIĆU POSVETILA DIRLJIVU OBJAVU: ‘O ovome ću ti pričati i suze mi teku niz lice’

Nista mi nije jasno. Apsolutno nista. Znam samo da sam olicenje strahopostovanja. Doslovno. Prema njemu, prema sebi, prema vremenu i prema zivotu opcenito. Ne znam hoce li me itko od vas razumjeti ali eto, nadam se da cu barem nekome svojim primjerom pomoci. Nesigurna sam bez obzira sto je moja prica gotovo savrsena. Savrsena trudnoca, savrsen porod, savrseno zdravo dijete, citav, dobar, predivan…a ja u raspadu sistema. Svega me strah. On je bio tu do prije 7 dana. 7 dana!!! Sada ponovo mogu spavati na trbuhu a ovo malo sto zaspim budim se u strahu da ga ne zgnjecim – moga trbuha vise nema. Moje zgaravice vise nema. Bademe mogu baciti. Ovih dana nisam se mogla sjetiti jesam li zube oprala a noge sam uspjela obrijati bez pauze od svakih 5 sekundi. Sve je drugacije. Iz same srzi – nadalje. Ali, stan nikada ljepse nije mirisao. Dnevni boravak nikada nije bio u ljepsem kaosu. Sunce nikada nije ljepse sjalo. Satima bi mogla samo gledati u njega a moje suze nikada nisu ljepse isle uz moj osmjeh. Ovo nije post u kojem se treba primjetiti samo ono vizualno vec neka nam bude podsjetnik koliko nam nesto moze faliti stoga uzivaj u tome koliko god mozes. Lijepo je kada to primjetis. Lijepo je kada to cijenis. Lijepo je kada znas da uzivas sada. Ne sutra. Ne prekosutra. Sada. SADA. Sad nam je najljepse ljudi moji, sada!!!! ______________________________________________________________