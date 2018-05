LUCIJA LUGOMER SE ZA MAJČIN DAN SLIKALA SA PSIĆEM I PORUČILA: ‘Ona je najbliže osjećaja koje si mogu zamisliti kao majka’

Happy Mothers Day ♥️ • Ona je najblize osjecaja kojeg si mogu zamisliti kao majka. Ne moze se izvesti sama van, nahraniti sama i nitko mi se toliko ne veseli kada dodjem doma kao ona…ako imate zivotinjicu, savrseno znate na sto mislim. Ona ovisi o meni i ja sam joj sav centar svijeta.💁🏻‍♀️🐾🍬 Ovi dani su za mene svake godine jednako teski…ove pak brojim 14. godina odkako nema moje mame. Nazalost, ne mogu joj kupiti cvjetic i dati joj pusu u obraz. Ne mogu. Ali mogu njegovati sve cime me naucila dok je bila tu i pokusati to prenjeti na svoju obitelj i sve vas ♥️ Pokazite svojoj mami koliko vam znaci i koliko ju cjenite!! Biti mama nije lako i ne postoji posao na ovome svijetu koji vas istovremeno toliko iscrpljuje i fizicki i psihicki a da vas ujedno ispunjuje kao najvece blago svijeta. Cestitam svim mama ovoga svijeta sto savrseno odradjuju ulogu svoga zivota na koje ih nitko nikada nije ucio.♥️ Nisam mama, vjerujem da cu jednoga dana kada za to dodje savrseno vrijeme i postati pa ne mogu puno o tome ali uvijek mogu govoriti iz pozicije kceri kojoj majcinske ljubavi nikada nije falilo pa makar je nema tu. Kod nas sve ide uz smijesak 😃🐾 Puse od Lu i mene 💋 • • • • • • #happymothersday #mothersday #love #purelovehappy #smile #doggo #dog #smiles #cherish #careful #happy #highfive #family #plussizemodel #polkadot #modellife #girls #gang #positive #body #celebrate #new #potd #animals #bodyconfidence #womanpower #woman #hug

