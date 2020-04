LUCIJA LUGOMER PROGOVORILA O NAJTEŽIM TRENUCIMA U ŽIVOTU: ‘Na jednom od tih snimanja sam prokrvarila’

View this post on Instagram

Prije tocno godinu dana, bila sam na jednom od najbitnijih snimanja za moju karijeru..little did they know da sam na jednom od tih snimanja prokrvarila te sam to saznala tek kada sam se vratila u hotelsku sobu. Tada smo moj suprug i ja vec radili na bebi. Tuga i jad koju sam osjecala jer je menstruacija ipak dosla vam ne mogu opisati rijecima. Tko je to dozivio jako dobro zna taj osjecaj. Jer iscekujes, jer zelis….jer je to krajnji cilj. Jer sve ostalo pada u vodu. Snimanje sam mogla napraviti puno profesionalnije, na poslovnoj veceri sam se mogla puno vise smijati, biti puno srdacniija, mogla sam biti nemjerljivo vise ukljucenija…ali emocije rade svoje pa i mi 'javne osobe' nismo na baterije vec smo od krvi i mesa. Srce mi se slomilo a nisam se mogla niti svom suprugu normalno isplakati na ramenu. Medjutim, little did I know da je ta menstruacija bila i moja posljednja. ♥️ Hocu Vam reci – osmjeh koji gledate na ovoj slici u meni izaziva istovremeno knedlu u grlu jer znam koliko sam se trudila biti dobro i davala sam sve od sebe da se ne primjeti moja bol a s druge strane se sada dok ovo pisem – smjeskam! Jer nije sve tako crno i onda kada pomislimo da bas je. Nije uvijek. Mi smo Leona dobili u svega dva mjeseca a znam da taj osjecaj nekima traje i godinama… Iza kise uvijek dolazi SUNCE! I ova moja iskrenost neka bude svim buducim mamama SNAGA za bolje sutra te da ne gube nadu u svoj krajnji cilj…jer tko zna, mozda je on bas iza iduceg ugla. Ljubim vas!💓