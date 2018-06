LUCIJA LUGOMER PRIZNALA KOJI KOMENTAR JU JE NAJVIŠE POGAĐAO: Pozirala pred ogledalom samo u košulji

Godinama sam slusala jedno te istu recenicu: ‘Zasto ti ljudi govore da si debela? Pa ti si tako lijepa u licu i do struka si skroz ‘’normalna’’…ha-ha-ha! Sjecam se kako sam svaki puta progutala istu knedlu u grlu kada sam slusala te iste rijeci kojima su ljudi mislili da me treba tjesiti. Mene nije trebalo tjesiti – trebalo je zivjeti drage moje! Zivjeti!!! Sve je to dio mene. I lice i gornji i donji dio – MENE. Da, to su moje noge. Da, vece su od ‘obicnih’. Da, imaju celulita ali i misica. Kada vide deblju/vecu osobu ljudi misle da lezimo za kaucem i jedemo slatko po cijele dane a ja trazim prvi moment da skocim u vodu i napravim trening jer je to postalo jedino sto me u potpunosti opusta. Kazu, pij vise vode…a ni sami ne znaju da u jednom danu popijem vode vise nego sto oni popiju u cijelom tjednu. Prestanite ljude gledati po fizickom izgledu, budite face i otvorite emocije i saznajte kakvi divni ljudi zive u svima nama!♥️ One love. • OOTD DETAILS: Shirt/dress – @inthestylecurve Skirt – @hm #YesHM Bag – @carpisaofficial Shoes – @egoofficial Earrings – @my.monmon ✨ • • • • #ootd #outfitoftheday #lookoftheday #fashion #fashiongram #style #love #beautiful #currentlywearing #lookbook #wiwt #whatiwore #whatiworetoday #ootdshare #outfit #clothes #plussize #mylook #fashionista #todayimwearing #instastyle #socialenvy #plussize #instafashion #outfitpost #todaysoutfit #fashiondiaries #plussizemodel

