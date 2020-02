LUCIJA LUGOMER POKAZALA KAKO JOJ IZGLEDA TRBUH POSLIJE PORODA: ‘Ništa mi nije jasno…’

View this post on Instagram

Vec sada si razmisljam koliko ce mi nedostajati ovaj moj trbuh. Navikla sam se na njega i fizicki i psihicki.💙 Doslo je do toga da mi i Dado veli – zamisli da se iz navike nastavis gegati a porodila si se.🤦🏻‍♀️ Ja sam sebi ista samo jos tisucu puta bolje verzija sebe same jer sam shvatila da ne postoji ono sto moje tijelo ne moze. Drzi me crvsto na zemlji dok zajedno prolazimo kroz sve ove promjene. Strije nisu dosle – ostale su one koje su i bile… a da vam budem iskrena mazala sam se mahnitalo 5.,6.,7. mjesec trudnoce ostalo mi se nije dalo. Kome smeta nek ne gleda! Burmu nosim od prvoga dana jer naotecenosti nema nikakve (to sam tek neki dan shvatila). Tajice sam rekla da cu s velikim gustom SPALITI jer ih vise ne mogu gledati a kamoli nositi!!!!😆 Jedino sto ne razumijem su zene koje ne uzivaju u trudnoci ali bas ono nimalo i zene koje zele velike cicke. Sad jos vise ne razumijem. 🙈 Meni smetaju, ogromne su i nedaju mi disati 😂 Znam da ce sada neke prevrtati ocima i tjesiti se tvrdnjom da lazem ali svi koji me prate znaju da nikada nisam bas bila zena od dekoltea, pogotovo za pokazivanjem iste. I da, mislim da cu podliti jos koji benzin hejtera jer cu tek sada jos glasnije, jos svjesnije i jos cesce pricati o ljubavi prema vlastitom tijelu zene moje. Nesto ovako cijelozivotno daje ti inspiraciju za price i price, za tekstove i tekstove i za osmjehe i osmjehe. Bas kao da grlimo jedna drugu!!! 💙