LUCIJA LUGOMER OTVORILA DUŠU I RASPLAKALA FANOVE DIRLJIVOM PRIČOM: ‘Nitko mi je ne može vratiti…’

[ DANAS SU IZASLI CLANCI ‘’LUCIJA LUGOMER VISE NIJE PLUS SIZE’’] Prije tocno 15. godina ostala sam bez svoje majke jer nije dosla na vrijeme u Institut. Prije tocno 15. godina imala sam 11. godina. Prije tocno 15. godina dozivjela sam najvecu traumu svoga zivota. Prije tocno 15. godina zivim s tom traumom i dan danas. Prije tocno 15. godina moj otac postao je samohrani otac u svega 3. mjeseca. To se ne nauci – to se prezivi!!! Prije tocno 15. godina izgubila sam svoju zaigranost i djetinjstvo preko jedne noci. Prije 15. godina je bilo prije 15. godina. I nitko nam ju ne moze vratiti. I nitko mi ju ne moze vratiti. Niti na sekundu. Ne zelim zivjeti u ideji da mozda tako nije trebalo biti da smo saznali na vrijeme ili dosli u bolnicu na vrijeme – biram zivot u kojem zelim znati vise i u kojem mogu napraviti vise! 💞 Molim te, uzmi minutu, ispipaj te cicke i pokazi zivotu da si jaca i od same sebe. MISLITE NA SEBE. CUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE. NJEGUJTE SE. BORITE SE. VOLITE SE. !!!!! VAZNO JE !!!! • Exactly 15 years ago, my Mother passed away because she did not visit the tumor institute on time. Exactly 15 years ago i was 11 years old. Exactly 15 years ago, i went through the worst trauma of my life. For 15 years, i have been living with that exact trauma. Exactly 15 years ago, my father became a single parent in just 3 months time. You cant learn that, you survive it. Exactly 15 years ago, i lost my playfulness and childhood. Exactly 15 years ago, was 15 years ago. Noone can bring her back to us. Noone can bring her back to me. Not even for a moment. Please take a minute, touch your breast and show your life that youre even stronger than yourself. THINK ABOUT YOURSELF. TAKE CARE OF YOUR HEALTH! FIGHT!! LOVE YOURSELF!!! !!! ITS IMPORTANT !!! #breastcancer #breastcancercare #minutazamene #rakdojke #instalove #votd #potd #strong #together #pinkribbon #pinkribbontattoo #love #selfawareness #breastcancersurvivors