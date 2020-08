LUCIJA LUGOMER OBJAVILA FOTKE SVOG ELEGANTNO UREĐENOG STANA: Pratitelji se ne mogu nadiviti: ‘Prelijepo…’

View this post on Instagram

#Leonovsobicak je bio moj najveci projekt tokom korone. Sve sto sam zamisljala bili su svi ovi detalji, da, do onih najmanjih. Pogotovo nakon potresa, ova soba me izvukla od depresije koja je bila mozda i logican korak nakon postporodajnog baby bluesa. Sto, mislile ste da nije i mene opalio? Pfff. Itekako. Nakon poroda, tjedan dana prije prve zrtve korone, u znoju, izgubljenosti, strahu, ma totalnom kaosu… plus saznanje od doktorice da dojenje nije opcija u odnosu Leona i mene…ova soba me u potpunosti psihicki spasila. 70% sobicka cini domaci dizajn a realizacija je uspjela jos ljepse nego sto sam si zamisljala. Danas, pola godine nakon, tu moje srce titra nekim posebnim ritmom. Gotovo je, zaljubljena sam preko usiju a problem anemije – ma i to cemo rijesiti, obecajem!☺️ • • • • • • • • • • • • • • • • • #makemoments #simpleandstill #homedecor #home #homedesign #homesweethome #livingroom #interiordesign #interior #white #cozy #happy #love #pocketofmyhome #myhyggehome #myhomevibe #interiordesigner #habitatandhome #peacewithin #interiorinspo #plantsmakemehappy #howyouhome #interiorwarrior #kidsroom #details #kidsroomdecor #kidsroominspiration