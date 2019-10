LUCIJA LUGOMER O BOLESTI S KOJOM SE BORI DESET GODINA: ‘Počelo se manifestirati u pupku, u ušima i na licu’

View this post on Instagram

Danasnji dan i reakcija su dokaz kako sve sto dozivljavamo oko sebe ima veze sa nasim stavom. Ne znam sto cete prvo primjetiti gledajuci ovu sliku ali ja prvo sto primjecujem je makeup 🙈 Znam, to mi je ‘bolna’ tocka. Ali, mnoge od vas primjetit ce moju kosu odnosno moj ZALIZAK! Naime, nisam o ovome jos pricala sa vama ali ozbirom na danasnju reakciju na moj Story imam potrebu napisati vam a bome i POKAZATI nesto sto je dio mene vec sigurno posljednjih 8 godina. Prije vise od 10 godina Luciji je dijagnosticiran seboreicni dermatitis. Prvenstveno se pokazao na tjemenu i tada je to doista utjecalo na moje samopouzdanje, pogotovo kada ti kolega u klupi komentira sto ti je s tjemenom i otvoreno se gadi prema bijelim ljuskicama na glas a ti nemas pojma kako mu objasniti sto se desava jer si mlada i zbunjena…nakon toga pocelo se manifestirati u pupku, u usima i na kraju cak i na licu u dva navrata. Da skratim pricu, danas je sve pod kontrolom. Sa potrebitim preparatima i smanjenjem stresa prihvatila sam to kao potpuni dio sebe, naucila sam zivjeti s time te ono najbitnije vise niti u kojem trenu ne utjece na moje samopouzdanje. 🤷🏻‍♀️♥️ Naime, prvi lijek koji sam dobila bio je pun kortikosteroida (danas ga izbjegavam na siroko i debelo) te mojim pretjeranim nanosenjem dosla sam do – zalizaka! Evo vam ih cisto na bijelo na ovoj slici.😃 Ugl., danas si bez njih vise nisam ja – ja. Ne ocekujem cuda, ne planiram nikakve operacije presadjivanja i sl. prihvatila sam da sam to jednostavno – JA! E upravo takvo razmisljanje zelim vam svima od srca. I ovi stavovi koje slusam ‘ ne brini, danas imas super kosu dok si trudna ali nakon rodenja djece ce ti ispasti sva kosa’ cu samo ‘zacepiti’ recenicom – jel obrijati glavu stvarno najgora stvar koju si mozete zamisliti? …jer meni nije! Mislim da bi mi bas dobro stajalo a bogme znam mnoge zene kojima gola glava stoji 10.000 puta bolje nego glava sa mrtvom – do iznemoglosti izblajhanom kosom. Iskreno se nadam da sam ovim priznanjem nekome pomogla i da ce sada znati da nije sam/sama u tome. ♥️Zapravo nemam pojma jel itko na javnoj sceni pricao o ovom ‘problemu’ pa ako vec netko treba biti prvi – ja volontiram!👍