Hrvatski plus size model, Lucija Lugomer (30) sa suprugom Danijelom Grlićem čeka drugo dijete, a u ponedjeljak su golupčići proslavili osmu godišnjicu braka.

Lucija je na društvenoj mreži podijelila niz njihovih zajedničkih fotografija i otkrila kako nije sve ispalo onako kako su zamislili.

"Naših 8. Dado bi bez greške rekao ‘Nos nam po*ran‘, a ja bih zakolutala očima. Ajmo malo biti realni - onako, usprkos Instagram načelima. Imala sam puno veće planove za današnji dan, ajmo rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa ajmo fotografa da opali par za uspomenu… Možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabacit dobru štiklu, a on će srediti bradu i obući košulju", započela je Lugomer.

"No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno. Ono što vam mogu reći jest da smo pronašli balans u očekivanjima", napisala je Lucija ispod fotki.

"Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one ‘u dobru i u zlu‘ - jer to je jedina istina koja postoji", zaključila je.

Brojni pratitelji su se "rastopili" nakon Lucijine emotivne objave i poželjeli paru sretnu godišnjicu.

"Ostanite uvijek takvi, volite se, čuvajte, pazite i poštujte", "Divni ste, čestitam", "Sretna godišnjica i da ih bude još puno", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Lucija i njezin suprug u braku su od 2018. godine, a zaručili su se 2017. godine na dubrovačkom Stradunu, nakon dvije godine veze. Vjenčali su se u lipnju 2018. godine u crkvi sv. Blaža u Zagrebu. Sina Leona dobili su 2020. godine.

