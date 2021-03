LOV NA RASISTA U KRALJEVSKOJ OBITELJI: Sumnjivaca ima podosta, a evo koji su glavni

Sumnja se i na Charlesa te na još neke članove obitelji, a sve vrvi medijskim nagađanjima

Nakon što su Meghan Markle i princ Harry u intervjuu s Oprah Winfrey otkrili da su se neki članovi kraljevske obitelji brinuli koliko bi tamna mogla biti koža njihovog sina Archieja, počela je potraga za rasistom u kraljevskom dvoru. Naime, kraljica je čvrsto odlučila naći krivca, navodi RTL Direkt.

Princ William u kratkoj izjavi kazao je kako oni nisu rasistička obitelj. No, krenula su nagađanja da je upravo on preispitivao kakva će biti boja kože malenog Archieja. Drugi, pak, tvrde da je to napravio njihov djed Philip.

On je poznat po uvredljivim izjavama u kojima ne štedi ni žene, a ni bilo koji narod. Primjerice, studentu u Papui Novoj Gvineji čestitao je jer ga nisu pojeli. Sljedeći sumnjivac je princ Andrew koji je javno optužen da vrijeđa Arape, a crnce zove pogrdnim riječima”.

Sumnja se i na Charlesa te na još neke članove obitelji, a sve vrvi medijskim nagađanjima.

Meghan je bila objeručke prihvaćena

“Phillip je taj dežurni krivac zato što je poznat po svojim komentarima… No, ne mislim da je to učinio iz krivih namjera”, kazala je dugogodišnja dopisnica iz Londona Ana Muhar Blanquart. On je jednom prilikom nigerijskom predsjedniku u tradicionalnoj opravi rekao da izgleda spremno za spavanje, a sličnih “bisera” ima na pretek.

Međutim, Harry je u intervjuu rekao da nikada neće otkriti s kim je vodio taj razgovor koji je bio vrlo neugodan, što je bacilo sumnju na njegovog brata Williama.

“Ne znamo je li rasistička stvarno ili ne i što se stvarno dogodilo, ali činjenica je da je Meghan u ranoj fazi bila dočekana upravo kao izrazito pozitivan dodatak kraljevskoj obitelji zbog što je iz mješovitog braka i što je dijelom crnkinja”, pojasnio je Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Kraljica će popričati s Harryjem i Meghan

Koplja se lome i oko princa Charlesa, no on slovi kao osoba koja je posebno ponosna na Britaniju kao nerasističku zemlju.

“Princ Charles ima takozvanu ‘Prince’s trust’ zakladu koja odupire mlade ljude iz siromašnih dijelova Britanije i svijeta. Ne vidim kako bi on mogao imati bilo kakve rasističke misli, baš naprotiv”, rekla je Muhar Blanquart.

Kraljica je navodno najavila ozbiljan razgovor s Harryjem i Meghan kako bi se razriješile sve dvojbe i nesporazumi.

“Možda je netko na dvoru rekao neku rečenicu koja je nespretna, koja se može interpretirati kao da je rasistička, mi to ne znamo, a ako bude po kraljičinom nećemo nikada ni saznati”, rekao je Kurelić.