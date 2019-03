LOUIS VUITTON POVLAČI LINIJU INSPIRIRANU MICHAELOM JACKSONOM: ‘Optužbe u dokumentarcu smatramo uznemirujućima’

Modna kuća Louis Vuitton odlučila je povući kolekciju za jesen i zimu 2019.

Nakon dokumentarca “Leaving Neverland”, francuski modni div Louis Vuitton povlači svoju kolekciju za jesen i zimu 2019. koja je inspirirana Michaelom Jacksonom, prenosi Guardian. Modna revija održana je u siječnju, tjedan dana prije nego je dokumentarac prikazan na Sundance festivalu. Luksuzne krpice trebale su krenuti u prodaju na ljeto.

Sve u stilu kralja popa

Neki od komada koji se povlače su naborani egipatski kostim, sličan onome koji je kralj popa nosio u spotu “Remember the Time”, dijelovi odjeće inspirirani pjesmom “We are the World”, crvena jakna koja sliči onoj iz spota “Beat It” te majice i traperice s figuricama iz mjuzikla “The Wiz”. Gosti su prije početka revije dobili pozivnice ukrašene kamenčićima i nalik na rukavice kakve je nosio slavni glazbenik, a tijekom revije su se puštali njegovi hitovi.

‘Osuđujemo zlostavljanje djece’

Virgil Ablog iz Vuittona poslao je i službenu izjavu. “Svjestan sam da je u svijetlu dokumentarca revija izazvala emocionalne reakcije. Strogo osuđujem bilo kakav oblik zlostavljanja djece, nasilje ili povredu protiv bilo kojih ljudskih prava”, prenosi Guardian. “Moja namjera za reviju je bila osvrnuti se na Michaela Jacksona kao na umjetnika pop kulture. Ideja se odnosila isključivo na njegov javni život i nasljeđe koje je inspiriralo generacije umjetnika i dizajnera”, stoji u izjavi.

Izvršni direktor, Michael Burke, poručio je da sve optužbe u dokumentarcu smatraju vrlo uznemirujućima te da im je sigurnost i dobrobit djece od velike važnosti.