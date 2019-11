LJUTITI EDO OTIŠAO S TRENINGA: ‘Ja nisam ovdje došao gledati ljude koji kukaju nad svojim tužnim sudbinama i prošlošću’

Vidjevši svoje crvene kako bezvoljno vježbaju, trener Edo pokušao ih je motivirati i objasniti im da je dobro da otkriju svoje emocije i ispucaju se, ali da isto tako trebaju biti ambiciozniji na treninzima

“Problem je što šutite i ne pričate o tome, što se s time sami borite”, rekao im je Edo te dodao kako mu je dosta da ih gleda jalove i plačljive nad svojim tužnim sudbinama, a ne žele se otvoriti i reći o čemu se radi. “Meni se čini da oni žmire otkad su došli u show i da nisu svjesni kakva im se prilika otvorila”, komentirao je Edo te dodao da su sad inspiracija ljudima ispred TV ekrana, a istovremeno trate svoju priliku. “Iskreno, koliko ćete sad ovaj trening raditi – boli me briga! Hoćete ostati još minutu ili do večeri, kad ja odem, boli me briga! Ovo radite za sebe, a ne za mene. Doviđenja”, rekao im je Edo te otišao.

“Ja nisam ovdje došao gledati ljude koji kukaju nad svojim tužnm sudbinama i prošlošću. Ja sam došao ovdje stvarati ljude koji su spremni gledati u budućnost i mijenjati sebe. Hoće, neće – to je njihova stvar”, zaključio je kasnije Edo.