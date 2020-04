LJUTITA NIKOLINA RASPALILA PO ADAMU: ‘Ne vidim te kao muškarca s kojim bih nešto imala i ne želim ti pružiti priliku…’

Nikolina je Adamu priznala da ne želi ništa ozbiljno s njim, no kasnije je zaključila da je preburno reagirala

U četvrtak navečer u showu “Brak na prvu” parovi su se okupili na zajedničkoj večeri kako bi međusobno razmijenili dojmove, ali i riješili probleme u vezi jer bliži se još jedan dan odluke, a ovaj put sigurno neće svi napisati „ostajem“.

Dejan i Gordana pokušavaju izgladiti odnos

Prvi šok večeri za sve parove bio je dolazak Dejana bez Gordane, koja je stigla naknadno jer je par na pauzi kako bi razmislio o zadnjoj svađi. „Dejan se trudi, pokušava ispraviti neke stvari, ali još uvijek smo odvojeni. Vidjet ćemo što će biti sutra“, kratko je Goga komentirala njihov odnos.

„Dejanov neverbalni govor otkriva da je nervozan i da mu je teško suočiti se s istinom. Skriva napetost i smišlja prihvatljive odgovore za društvo, ali dobro se nosi sa situacijom“, kazao je ekspert Boris Blažinić, koji je zajedno s kolegicama Ingrid Divković i Itom Štefanek promatrao parove tijekom večere bez njihova znanja. „Vidim na njihovom licima razna prebiranja i emocionalne neusklađenosti. Svatko nosi svoju težinu“, primijetila je Ita jer je iza kandidata jedan uzbudljivi tjedan prepun i dobrih i loših emocija, a onda je nastao drugi šok večeri.

Nikolina priznala da ne želi ozbiljnu vezu

Nadia je s Nikolinom pokrenula razgovor o Adamu te joj je postavljala pitanja o njihovom braku, kojima se Nina nije nadala pa je puknula i izjavila: „Ne vidim se s Adamom u vezi!“ „Mene nije ponizila i mislim da ovo njezino ponašanje samo njoj šteti jer sam ja bio korektan od samog početka“, priznao je Adam, kojem nije bilo drago ponovno čuti Nikolinino iskreno mišljenje pred punim stolom jer je mislio da njihov odnos ide u dobrom smjeru.

„Sve mi je ovo neobično, ali ne vidim se još u nečem ozbiljnom. Jednostavno ne vidim tebe kao svog muškarca s kojim bi nešto imala, ne želim ti pružiti priliku. Želim se družiti i zezati, ali ne želim ozbiljnu vezu i to sam ti već rekla“, priznala je nasamo Nikolina svom suprugu, koji je bio razočaran. „Od samog početka mi nije pružila priliku, ona se nije promijenila, to je sve samo gluma. Zašto onda ne prekinemo? Ne da mi se više, hladna je i nezainteresirana. Pokušavao sam na sve načine, ali nema smisla više, sretno joj!“, kazao je Adam, koji je ubrzo nakon njihovog razgovora odlučio napustiti večeru jer mu nije bilo do zabave.

Kasnije požalila

Kasnije, kada se Nikolina vratila u stan nakon večere, ondje ju je dočekao Adam spreman za razgovor, a onda se Nikolina otvorila. „Jezik mi je brži nego pamet, došla sam s velikim očekivanjima i tu se dogodilo razočaranje i moram promijeniti svoj pogled na sve. Ne razumijem sebe zašto sam napravila ovo što sam napravila večeras ako nam je cijeli tjedan bio dobar. Ne razumijem moj mehanizam u glavi, ne razumijem sama sebe i uvijek dobre ljude izbacim iz svog života“, kroz suze je priznala Nikolina. Hoće li Nikolina i Adam dati treću sreću svom braku, a mogu li isto učiniti Gordana i Dejan te tko će idući put na papiru napisati „ostajem“ ili „odlazim“ – pogledajte u ponedjeljak u 21 sat na RTL-u!