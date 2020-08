LJUBAVNICU BORISA ROGOZNICE PITALI JE LI JU SRAM ŠTO JE BILA S OŽENJENIM: Evo što im je sve rekla

View this post on Instagram

🏥⚠️☢ Obavijest ☢⚠️🏥 Pošto znam da mrzite duge statuse, obasipat ću vas hrpom natuknica, neka svatko među njima nađe što ga zanima. ____________________________________________________ – u utorak idem na operaciju – ne znam kako će ići oporavak – ne znam kad ću i što objavljivati 🤷🏼‍♀️ – prisiljena sam dosadašnje humanitarne pauzirati 😔 – nakon operacije ću pokušati organizirati online humanitarne – nakon operacije neko vrijeme neću ići u studio i neću objaviti nove pjesme – ovisno o stanju pokušati ću tu i tamo objaviti neke Instagram provokacije 😛 – ne želim pričati o detaljima svog zdravlja – ako želite donirati nešto djeci Hrvatske slobodno nazovite domove, pitajte što im treba i pošaljite poštom ako ne možete odnijeti tamo. – UVIJEK IM TREBA hig.potrepština, s tim ne možete pogriješiti. – puno vas volim i ponosna sam na sve dosadašnje donatore – niste "jaki" nego glupi ako trpite, idite doktoru i brinite o tom hramu svoje duše. Hvala svima ❤ I ne zaboravite, njima je pomoć potrebna cijelu godinu, a ne samo za Božić. #obavijest #notification #announcement #alexognjena #pjevacica #pjevanje #singer #kantautorica #songwriter #music #love #health #zdravlje #tijelo #hrvatska #hrvatskaladygaga #croatiansinger #humanitarna #humanitarnaakcija #charityevent #pause #hathor