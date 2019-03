LJUBAV U DOBA PRETKAMPANJE: Američki senator Booker u vezi s glumicom Rosario Dawson

Senator Booker je ranije novinarima kazao da je ‘u vezi s nekim posebnim’, a Rosario je sada potvrdila da se viđaju

Američka glumica Rosario Dawson (39) potvrdila je nagađanja o tomu da je u vezi s američkim demokratskim senatorom i predsjedničkim kandidatom Coryjem Bookerom, opisavši ga kao “predivno ljudsko biće” kojemu se iznimno divi. Senator Booker je ranije novinarima kazao da je “u vezi s nekim posebnim”.

Na pitanje novinara kako se razvija veza s Bookerom, Dawson je odgovorila: “Zasad prekrasno. On je predivno ljudsko biće. Lijepo je provoditi vrijeme zajedno kad god možemo…, a oboje smo vrlo zauzeti poslovima. Divno je biti s nekim koga poštujete, volite i divite mu se, s čovjekom koji je vrlo drag i pažljiv”.

Suosnivačica organizacije Voto Latino

Dawson je američka glumica portorikanskog i afro-kubanskog porijekla. Suosnivačica je hispanofone organizacije “Voto Latino”. Pažnju je privukla kao tinejdžerica nastupom u kontroverznom filmu “Kids”, nakon čega je uslijedio niz zapaženih uloga u rasponu od niskobudžetnih nezavisnih filmova do velikih blockbustera. Među njima su hitovi poput filma “Men in Black II” i “Rent”.

New York Post je u siječnju pisao o tomu da se glumica i bivši gradonačelnik Newarka (New Jersey) viđaju od prosinca 2018. godine.

Američki demokratski senator iz New Jerseya, Cory Booker (49), početkom veljače je najavio da će biti jedan od kandidata u predsjedničkoj utrci 2020. Booker je odrastao u New Jerseyu, pohađao je sveučilišta Stanford i Yale, a bio je i dobitnik Rhodes stipendije prije no što se vratio u Jersey. Godine 2006. postao je gradonačelnik Newarka, najvećega grada u New Jerseyu, a prije sedam godina postao je senator.