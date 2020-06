LJILJANA NIKOLOVSKA O ODLASKU IZ MAGAZINA: ‘Nije mi žao, nije to bila ekipa za mene’

Gorak okus u ustima ostavio joj je, kaže Ljiljana, bespravno oduzet stan njezinih roditelja na splitskom Spinutu

Nekadašnja pjevačica grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska koja se vrlo rijetko pojavljuje u medijima, u ekskluzivnom intervjuu za jutarnji show Radio Dalmacije komentirala je nerede u SAD-u te progovorila o svom životu u Americi i odlasku iz omiljene splitske grupe.

Ljiljana je, podsjetimo, Magazin napustila 1989. na vrhuncu popularnosti, a iduće godine je spakirala kofere i preselila u Ameriku.

“Sin Toni ima 20 godina i na drugoj je godini koledža, a suprug Pete Mazich je vrhunski glazbenik. Imamo svoj glazbeni studio u kojem zajedno radimo. Imamo i vrt s jako puno voća i povrća, stabala na velikom komadu zemlje, tako da smo baš sretni. A studio je zauzet 24/7, imamo posla preko glave, ne stignem nekad ni jesti”.

Nikolovska je kazala da nikad nije požalila što je otišla iz Magazina.

Split joj baš i ne nedostaje

“Ne, ne, nije to više bilo za mene, niti je to bila ekipa za mene, niti uvjeti, niti išta. Nije mi žao. Lipo je čuti da je nešto ostalo od toga”.

Na pitanje je li joj nedostaje Split, odgovorila je: “Dugo mi je falio, jako dugo. Ali više mi ništa ne fali, valjda su to te godine”.

Gorak okus u ustima ostavio joj je, kaže, bespravno oduzet stan njezinih roditelja na splitskom Spinutu.

“Bolje da me ni ne pitate za to. To je netko zamračio i to je to. That’s ok”.

Magazin ne suša već nekoliko godina

Otkrila je i da ne sluša domaću glazbu iako su joj, kaže, TBF-ovci odlični, imaju super tekstove, i socijalu i ljubavne. Današnji Magazin ne sluša već nekoliko godina.

“Ante Miletić iz Magazina mi je nekad znao poslati album ili dva, čak mi je i Tonči jedan poslao kad je bila Danijela, pa kad je bila mala Jele (Rozga) i tako. Tu ima lipih stvari što se tiče popa, ali ja više nisam u tom fazonu”.

Odbacila je i mogućnost zajedničke turneje svih pjevačica grupe Magazin. “Ne, ne vidim razlog za tako nešto”.

Ljiljana je prokomentirala i nerede koji već šesti dan haraju SAD-om.

Planirala je uskoro posjetiti Hrvatsku

“Svi smo histerično ljuti na ovo što se događa, na policiju koja ubija ljude, djecu, bez razloga. U ovoj zemlji više ne možeš ni voziti ako si crn. Ja ne mogu niti zamisliti kako se osjećaju moje prijateljice. One i kažu da kad im djeca idu vani da se boje. Bojiš se dijete poslati na koledž ili u dućan jer ga neki rasist može upucati, tako da je ljudima toga pun kufer”.

Nikolovska je rekla i da je planirala uskoro posjetiti Lijepu našu.

“Muž i sin su bili i prošlo ljeto u Hrvatskoj, a ja nisam četiri, pet godina. Svo troje smo trebali doći ovo lito, ali sad s ovom koronom i s ovim ne znam hoćemo li. Svekar i njegovi su iz Kukljice na Ugljanu, tako da oni odu svake godine”.