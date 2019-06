LJETNA POZORNICA KOJA SE NE PROPUŠTA: Četiri tenora otvaraju uzbudljivi Rocks&Stars festival: ‘Stvorit ćemo čarobnu sinergiju vokala’

Na Festivalu Rocks&Stars @ Cave Romane uz 4 Tenora nastupaju i Gibonni, Josipa Lisac, Umberto Tozzi, a bit će prilike uživati i u urnebesnom stand up-u Vlatka Štampara

Miljenici publike, žene ih naprosto obožavaju, dvorane su im rasprodane, ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu jer svojim sjajnim izvedbama uvijek oduševe i upravo zato fenomenalna 4 Tenora 29. lipnja u vinkuranskom kamenolomu otvaraju prestižnu pozornicu Medulinske rivijere Festival Rocks&Stars @ Cave Romane. Oni su Vladimir Garić, Marko Pecotić, Filip Hozjak i Đani Stipaničev koji je s nama podijelio male tajne njihova zvjezdanog uspjeha.

Festival Rocks&Stars @ Cave Romane, kulturni podij na otvorenom, središte je kvalitetnih kulturno-zabavnih programa Medulinske rivijere koji ugošćava ponajbolja imena iz svijeta umjetnosti, a upravo ste vi prvi koji će probiti led i otvoriti ljetni program ovoga festivala 29.6. Što za Vas to znači?

Svakako znači priznanje i potvrdu da smo kao relativno novi glazbeni proizvod zamijećeni na ovim prostorima te da smo kao takvi zavrijedili biti oni koji otvaraju ovaj prestižni festival. Zbilja smo ponosni na tu čast.

Kako teku pripreme i što spremate za svoj spektakularni koncert u Vinkuranu?

Nadamo se da će koncert biti spektakl za posjetitelje, prvenstveno zbog načina na koji izvodimo odabrane skladbe, arije i evergreene iz našeg repertoara. Pokušavamo uvijek dati ono najbolje od svih nas pojedinačno te pogotovo stvoriti tu čarobnu sinergiju vokala u zajedničkom pjevanju koja ljude nikada u naše četiri godine nije ostavila ravnodušnim.

Što prema Vašem mišljenu čini Cave Romane najpoželjnijem antičkom pozornicom na otvorenom?

Pa sama povijesna činjenica da je prostor nastao eksploatacijom kamena kojim je sagrađena velebna pulska Arena dovoljno govori o njemu samom. To je fantastična lokacija i ambijent sa predivnom akustikom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Sigurno je uz bok najljepšim europskim otvorenim pozornicama nastalim u prirodnom ambijentu.

Nakon rasprodanog koncerta u Lisinskom i niza rasprodanih koncerata u prestižnim koncertnim dvoranama širom Hrvatske kao i van granice Lijepe naše, definitivno možemo zaključiti da Vas publika naprosto obožava. Što mislite da publika vidi u Vama?

Da, zbilja smo zadovoljni i sretni dosadašnjim tijekom naše zajedničke priče koja se zove ‘4 tenora’. Moramo skromno priznati da nismo u cijelosti očekivali ovako brzo prihvaćanje od strane publike, a samim time i rasprodanim koncertima kamo god da smo ih održavali. Mislim da je jedan od odgovora o tom uspjehu naše pjevanje koje nema kalkulacija bez obzira da li se radi o opernim arijama ili dalmatinskom šlageru. Četiri različite boje glasa, timbar, snaga vokala, ali I suptilnost istih su one pojedinosti koje dovode do uspjeha ovog ‘glazbenog proizvoda’.

Žene Vas naprosto obožavaju. Koga žene najviše vole?

Pa žene su i inače puno veći konzumenti koncerata, tako da su u postotku uvijek veoma zastupljene na našim koncertima. Naravno da nam laska i godi ako im nismo samo ‘audiofilni’ već da nismo ‘za baciti’ i kao figure. E sad tko je tu u prednosti to je zbilja jedno pitanje koje bismo mogli razriješiti već na samom koncertu tajnim glasovanjem. Predizborne koalicije nisu dopuštene.

Poznati ste po istančanom humoru, koliko Vam to pomaže u Vašem zajedničkom radu?

Humor znači spontanost, ona znači opuštenost. Samo kao takvi možemo dati ono najbolje od nas, a to je glazbena emocija i uživanje u pjesmi koja se onda prelijeva na publiku. Tada se stvara taj kemijski proces ugode koji produljuje život.

Kako se uspijevati dogovoriti oko novih pjesama?

Novu pjesmu ćemo promovirati na ‘Festivalu dalmatinske šansone’ u Šibeniku, 17.08.2019., skladane I aranžirane od istih autora kao I prethodne dvije ‘Pričaj mi’ i ‘Sve je tvoje’ a to su M. Šimac i E. Botrić.

I za kraj nam recite kada možemo očekivati Vašu novu pjesmu?

Oko novih pjesama se dogovaramo kao i oko svega, demokratski. Ne postoji bolji način ni u našem slučaju od toga. No pokušavamo da to bude po mogućnosti izbor svih nas jer je onda izbjegavamo moguće nesuglasice. To naravno radimo zajedno sa našim producentom Brankom Paićem koji je tu I da presječe neki čvor ako se ‘dječica’ previše zaigraju.

Zaključujemo da je ovo ljeto jedna od top kulturnih pozornica na Jadranu upravo Festival Rocks&Stars @ Cave Romane jer uz 4 Tenora nastupaju i Gibonni, Josipa Lisac, Umberto Tozzi, a bit će prilike uživati u urnebesnom stand up-u Vlatka Štampara… Sve informacije i glavna festivalska događanja možete pronaći na caveromane.com, a karte za koncerte koji se ne propuštaju možete kupiti na eventim.hr te na prodajnim mjestima u sustavu Eventima.

Festival pokroviteljski prate Ured Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Općina Medulin, Turistička zajednica Općine Medulin, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture i Hrvatska turistička zajednica. Organizatori festivala su Medulinska rivijera i RTL, a partneri su Bina Istra, Arena Hospitality Group, HEP, Medea vinarija, Croatia osiguranje, Uniline, Stella Artois, Suzuki Pula – Motor Teh. Auto, CMC TV i Glas Istre.