LJEPOTA KOJA NE BLIJEDI: Ali McGraw u 80. godini postala zaštitno lice Chanela

McGraw je postala zvijezda kampanje za kolekciju satova J12

Slavna Ali McGraw, 80-godišnja manekenka i glumica, ponovno surađuje sa Chanelom. Nakon punih 55 godina debitirala je kao zaštitno lice parfema Chanel No. 5, a danas je zvijezda njihove kampanje za kolekciju satova J12. U spotu, koji je režirala Francuskinja Brigitte Lacombe, McGraw je progovorila o najvažnijim trenucima svoje karijere. “Očito, ukoliko ste opsjednuti vremenom, sat će vam reći koliko je sati, no za mene je on oduvijek bio poseban modni dodatak, više poput nakita”, rekla je Ali pogledavajući Chanelov sati u ruci.

U video kampanji otkrila je da joj je karijeru odredio trenutak kada je radila kao manekenka i kada je njezin izgled djevojke iz susjedstva pomogao da promijeni poglede na standarde ljepote. “Bilo je to kada sam dobila ponudu da snimim kampanju za Chanel No. 5. Agent je moju fotografiju vidio negdje u New Yorku i poslao mi upit želim li snimati filmove, iako za njih nisam imala nikakvih iskustva. Pretpostavljam da je ostalo povijest”, dodala je.

Osim McGraw, u kampanji za Chanel satove bile su angažirane i Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Keira Knightley i Lily-Rose Depp.