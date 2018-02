LILLE FATALE POKLEKLA PRED ZAHTJEVIMA PUBLIKE: ‘Stara ja to ne bi nikada radila, ali eto… za gušt moje publike’

Lidija kaže da inače ne voli selfije jer joj je to blesasto, ali je odlučila udovoljiti publici i podariti im još jedan svoj.

Lidija Bačić pohvalila se još jednim selfijem u crvenom topu, a uz njega je napisala i poruku kojom objašnjava kako to da se odlučila na objavu. Lidija je napisala: ‘Kopam po mobitelu i nađem kako sam kliknula 3 selfija u crvenoj majici a ovaj nisam objavila😂Pa evo ga hahah… friška iz mobitela i uvijek nefotošopirana Lille… Stara ja ne bi radila selfije. Zato ih i imam maloooo na profilu.To mi je bilo bez veze, ali u zadnje vrijeme sam poklekla pa sam ušla u taj trend da me publika vidi i iz te perspektive… nevjerojatno je koliko ljudi vole taj način fotkanja i koliko ga lajkaju. Naravno…i dalje će biti jako rijetki jer mi je to blesasto… ali eto… za gušt moje publike ;)’.

Na selfie je dobila mnoge komplimente, a korisnik galib.d poručio joj je: ‘Blesasto, ali lipo, samo slikaj i uživaj!👍’. Ako se i vi ubrajate među one koji vole selfije, Lidijin možete pogledati u nastavku: