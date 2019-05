LIJEPA MARINELA PRIPITOMILA JE HRVATSKU ZVIJER: Boksač Filip Hrgović u subotu ženi dugogodišnju djevojku

Hrvatski boksač se u subotu ženi dugogodišnjom djevojkom

Filip Hrgović će u subotu uploviti u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Marinelom Čaja. Par je u vezi šest godina, a zaručili su se lani. Marinela je Filipu velika podrška, no tvrdi da ga zbog slave ne gleda drugim očima. “Meni je Filip običan dečko. Mi smo u vezi pet godina pa ga ja ne gledam tim očima, ja sam uvijek ponosna na njega i on je za mene uvijek svjetski prvak, bez obzira na to bavi li se boksom, je li izgubio ili pobijedio”, rekla je jednom za Index. Dodala je da ga njezini roditelji vole i da je čest gost u njihovoj kući.

Marinela svog dragog prati na svim natjecanjima i tvrdi da joj nije teško gledati njegove borbe. “Kad Filip uđe u ring, nije ga teško gledati jer je stvarno nadmoćniji i onda je sve lakše. Ali do tog dana to je užasno stresno, nema spavanja”, rekla je. Dan nakon borbe, kaže, ne provode zajedno jer je to zabranjeno.

Marinela je studirala na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a uz to je trenirala odbojku.

