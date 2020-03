LIDIJA U ŽESTOKOJ SVAĐI S ALENOM IZGUBILA KONTROLU: ‘Ne sviđaš mi se, licemjeran si i izigravaš majmuna pred kamerama…’

Lidiju je razbjesnilo što je Alen odbio riješiti problem nasamo s njom, nego ju je pozvao pred kamere

U četvrtak navečer u showu “Brak na prvu” gledatelji su zaista imali što vidjeti… Sve je počelo vrlo romantično te se odnos nekih parova naizgled kreće u idealnom smjeru, a onda je uslijedila prava drama. Ipak, broj jedan na ljestvici drame opet su bili – Lidija i Alen!

Lidija izgubila strpljenje s Alenom

Mladenci su bili na medenome mjesecu, što je za jedne rezultiralo da se bolje upoznaju i povežu, a za druge da se još više udalje. Naime, Lidija i Alen već su imali svoju prvu bračnu svađu nakon koje su donekle uspjeli izgladiti stvari, otišli su na romantičnu večeru, lijepo razgovarali, a onda se pri povratku u apartman dogodio potpuni preokret. „Nije mu se svidjelo kako s njim pričam u autu i onda mi je rekao da sam glasna i da se stišam, cenzurirao me“, krenula je prepričavati Vinkovčanka razlog svađe sa suprugom.

„Nije stala, stalno ponavlja ista pitanja i sama odgovara“, kazao je u svoju obranu Alen koji je potom odbio riješiti problem nasamo s Lidijom, nego ju je pozvao pred kamere, Dejana i Gogu kako bi cijelo društvo čulo što ona ima reći. „Kad se upale kamere, govoriš da je sve ‘lipo’, maksimalno si neiskrena osoba. Ti si svaki dan druga osoba. Ne sviđaš mi se, licemjeran si i izigravaš majmuna pred kamerama. Mogao bi proći za političara jer stalno ima isti izraz lica i iste floskule, može prodavati maglu. Ne želim biti na TV-u i napadati nekog lika koji je došao tražiti ljubav svog života u 44. godini, a ne sjeća se nijedne bivše veze. Nisam zato došla ovdje, a on je to napravio namjerno“, kroz krokodilske suze izgovarala je vidno uzrujana Lidija, koja smatra da je Alen namjerno napravio scenu pred kamerama.

„Što se ove situacije tiče, samo se treba smiriti, prespavati i sutra je novi dan. Spreman sam ponovno razgovarati, imam toliko živaca i smirena sam osoba“, zaključio je Splićanin.

Gordana okrenula ploču

No to nije bila jedina nesuglasica među parovima, Gordana je također prozvala Milana kako traži ženu od 60 kilograma, a on sâm ima više od 100 pa ga je iznenadila izjavom da ona želi biti u prijateljskoj vezi. Marinku je također dojadilo slušati Valentinino „pametovanje“ pa su i oni medeni mjesec završili u hladnijim odnosima.

Parovu uselili u nove domove

A sada malo vedrije vijesti – zaljubljeni Luka i Nadia uživali su u adrenalinskom parku dok su Gordana i Dejan i dalje u idiličnom odnosu, a Nikolina priznaje kako ima pomaka u braku s Adamom. Nakon medenog mjeseca parovi su otišli iz romantičnih vila Istre i Dalmacije te su se preselili u svoje nove kuće i stanove u Zagrebu, gdje ih sada čeka nova faza eksperimenta – zajednički život! „Bit će teško sada biti s nekim 24 sata dnevno, bit će to veliki izazov!“ priznala je Gordana Marelli dok Dejan ne vidi nikakav problem u tome.

Jesu li svi parovi spremni za veliki korak naprijed i kome će zajednički život otvoriti oči – doznat će se u nastavcima koji slijede. Show “Brak na prvu” pratite od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na RTL-u!