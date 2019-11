LIDIJA BAČIĆ U GRUDNJAKU PITALA FANOVE: ‘Kako bi te zvala da si mi ljubav?’; odgovori poprilično iznenadili

Uz naslov ‘Kako bi te Lidija zvala da si joj ljubav?’ stoji fotografija na kojoj Lille pozira snimljena s boka u grudnjaku maslinaste boje

Pjevačica Lidija Bačić ne prestaje iznenađivati svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavila je svojevrsnu tablicu koja tumači kojim nadimkom bi ona nazvala svoju potencijalnu ljubav.

Uz naslov “Kako bi te Lidija zvala da si joj ljubav?” stoji fotografija na kojoj Lille pozira snimljena s boka u grudnjaku maslinaste boje i uskim hlačama maskirnog uzorka. Odgovor na pitanje dobit ćete kada spojite riječi vezane za dan i mjesec vašega rođenja.

Lidijini fanovi oduševljeno su u komentarima nizali nadimke kojima bi ih ona nazvala.

“Zvala bi me Maka, po nadimku”, “Ne bi me morala zvati, sam bih došao”, “Pohana sarma”, “Hm, cijelu noć nisam mogao zaspati razmišljajući o tome”, “Zvala bi me Buster Keaton!”, “Da sam Lillina ljubav boli me briga kako će me zvati”, neki su od maštovitijih komentara.