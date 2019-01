LIDIJA BAČIĆ POZIRALA U MAJICI S JAAAKO DUBOKIM DEKOLTEOM: ‘Ljepotice, ne misliš ti na nas sa slabim srcem’

View this post on Instagram

Ako nekoga uznemiruje moja #nevereverphotoshop slika…pitam se…kako će tek biti kada bace uho na moje LIVE izvedbe i spotove sa milijunskim klikovima #istasiglas ? Lako je to !!! Samo treba ukucati na YouTube #planetlille kanal !!! Ili doći na neki od mojih brojnih koncerata #lidija6godina570koncerata :) A ja sam #sretnaspretnapametna Hvala na pitanju ;)