LIDIJA BAČIĆ ODUZIMA DAH DUBOKIM DEKOLTEOM, FANOVI U DELIRIJU: ‘To ova majica ne može izdržati’

Večeras Jadranovo (Dan Sv.Jakova-Jakovlja 2018)..#LidijaKoncerti #planetlille #istasiglas #nevereverphotoshop #lidijasummertour2018

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Jul 28, 2018 at 2:16pm PDT