Već i ptice na grani znaju da je Lidija Bačić oličenje seksipila. Ona svoje obožavatelje redovito časti golišavim fotografijam, a svojom novom objavom Lile je zapalila Facebook i Instagram.

U novoj objavi, pjevačica je pozirala raskopčane košulje i bez grudnjaka, a svoje bujno poprsje je prekrila rukom.

"Oops! I did it again", kratko je napisala Lile.

U svega sat vremena od objave, Lille je skupila skoro pet tisuća lajkova.

"Lila moja, Lili jedinstvena", "Izgledaš odlično", "Wow", "Imaš super traperice", "Ne dirati", "Omg", "Prelijepa i prezgodna", "Daj pet", "Vruće", "Odlično Lidija", bili su samo neki od komentara ispod objave.