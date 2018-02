LIDIJA BAČIĆ OBJAVILA SLIKU NA KOJOJ IMA 15 GODINA: ‘Uvijek ove grudi, uvijek ovaj struk, uvijek ova guza…’

I sa 15, i sa 30, jednom i sa 45… Uvijek ista i svoja!!! Uvijek je tu bio ovaj glas… Uvijek ovaj osmijeh… Uvijek ove grudi… Uvijek ovaj struk… Uvijek ova guza… Uvijek ove noge… Uvijek ovo srce… Samo "slijepi" ne žele vidjeti, a "gluhi" ne žele čuti… Ipak, uskoro novi singl, pa album, web shop… i kao i uvijek puno koncerata sa mojim bandom uživo za vas :) #planetlille #istasiglas #obline #svakogasemožeslikatikrivopogledajtemeuživo 😂 #štoneizvučeteoveslikeizarhive 😂 #bježimodlošihnovinara😂

