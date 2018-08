LIDIJA BAČIĆ OBJAVILA IZAZOVNU FOTOGRAFIJU S PLAŽE: ‘Prirodno inteligentna i svjesna svog talenta’

Čini se kako je osim izazovnom fotografijom Lidija raspametila obožavatelje i porukom, a oni su je kao i obično obasuli komplimentima

Lidija Bačić opet nam je ponovila da je, ako do sada još nismo naučili, ‘vjerojatno najbolja pjevačica u Hrvatskoj’ te da nikad ne koristi photoshop. Uz moćne heštegove osvrnula se na socijalnu politiku, Dalmaciju, glamur te na samu sebe.

“Ko radi ne boji se gladi. Ipak, između dva koncerta u dva dana nađem način da uživam u kupanju… Nitko ne voli more kao mi – Dalmatinci i Dalmatinke :) Volim našu obalu, ali uvijek su to uvale gdje me nitko ne vidi i mogu uživati u ljepoti Jadrana. Meni ni oblaci danas ne smetaju jer volim mir i sol na svojoj koži…”, započela je Lidija.

‘Ne patim od lažnog glamura’

“Znam da se neki slikaju po jahtama i s koktelima… Neka im… Ja volim svoju publiku i svoje pjesme… to mi je dovoljno… ne patim od lažnog glamura… u našoj zemlji trebaš biti lud pa da nisi socijalno osviješten.

Hvala Bogu… ne moram obrađivati fotke kao sve… samo guštam… takva sam kakva sam i volim sebe”, napisala je Lidija na Instagramu.

Fanovi su složni

Čini se kako je osim izazovnom fotografijom Lidija raspametila obožavatelje i porukom te su je obasuli komplimentima.

“Jako pametno rečeno”, “Svaka ti čast, ta tvoja jednostavnost i iskrenost mi se sviđaju, kao direktnost i otvorenost. Takvih žena je jako malo…”, “Prirodno inteligentna i svjesna svog talenta, takvih kao ti nema više”, samo su neki od komentara kojima su obožavatelji obasuli Lidiju Bačić.