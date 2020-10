LIDIJA BAČIĆ ISKRENO: ‘Volim pokazivati svoje tijelo, ali do kraja se ne bih skinula ni na filmu. Imam granice…’

‘ Zanimljivo je to da kad se Halle Berry potpuno skine i ima hrpu eksplicitnih scena, za to dobije Oscara, i to se zove umjetnost, a kad ja pored mora u ljetnoj pjesmi poziram u kupaćem kostimu, to je šokantno. Očito su glumice u boljem položaju od pjevačica’, zaključila je

Lidija Bačić svoje pratitelje na društvenim mrežama svakodnevo baca u trans provokativnim objavama, a nedavno je objavila i svoj peti album “Revolucija”. Popularna Splićanka je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrila da nije zabrinuta zbog nedostataka koncerata. “Otkazano mi je puno nastupa, 99 posto njih, od Züricha i Münchena, preko Ljubljane do Splita i Dubrovnika. Doživljavam sve ovo kao mali odmor; moji suradnici izbrojili su da sam u šest godina imala 570 koncerata, to je ludo. U ovoj globalno čudnoj situaciji radim na novim pjesmama, jedan je album izišao, a ja već radim na novom”, rekla je Lidija.

Ne čita komentare

Iako je eksperimentirala s raznim glazbenim stilovima, otkrila je i kakvu vrstu glazbe nikada ne bi snimala. “Godinama sam pjevala u VIS-u Rafael u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Išla sam i na festivale duhovne glazbe, i pobjeđivala i snimala pjesme za njih, poput “Stvoreni za nebo” ili Znak pobjede”. Pa ne bih pjevala nikakve ‘narodnjake’ istočnog prizvuka, jednostavno se to kosi s našim dalmatinskim mentalitetom. Držat ću se svog Lille stila”, kazala je.

Vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a svaka njezina objava izazove lavinu komentara. No, ona tvrdi da ih uopće ne čita.

“Imam administratore koji paze i čitaju moj Instagram, YouTube, Facebook. To su tisuće komentara i ne bih stigla ni da želim sve to čitati. Komentare na portalima isto ne čitam, kritike i pohvale prate svakoga u poslu, ljudi su zadovoljni i nezadovoljni čak i s Papom, hvale ili kritiziraju Trumpa, Modrića, Ronalda, Brada Pitta, Rihannu, pa zašto ne bi i mene? Ako imaš reakciju kroz pohvale i kritike, jasno je da si ljudima važan u nekom obliku. Samo neka se piše, najgora verzija je da ne izazivate nikakvu reakciju, to je znak da niste uspješni. Samo neka ljudi iznose mišljenja o meni i mome glazbenom radu. Znaju mi administratori reći neke duhovite komentare, ako ih netko baš oduševi, pošalju mi te bisere”, ispričala je.

‘Cijelu karijeru pazim na granice’

Pjevačica ne skriva da voli pokazivati svoje tijelo, ali priznaje da se nikad ne bi skinula do kraja.

“Moja pojavljivanja su i u glazbi odmjerena i izazovna. Služe za promociju mene i moga glasa. Nikad nisam napravila ništa više ni manje od pokazivanja dobrog izgleda u dobroj mjeri. Ali pročitala sam nedavno jednu dobru konstataciju: moje tijelo je kao Porsche, glupo je da je samo u garaži. Znači, do kraja se ne bih skinula čak ni na filmu. Postoje granice i ja na njih pazim cijelu karijeru. Zanimljivo je to da kad se Halle Berry potpuno skine i ima hrpu eksplicitnih scena, za to dobije Oscara, i to se zove umjetnost, a kad ja pored mora u ljetnoj pjesmi poziram u kupaćem kostimu, to je šokantno. Očito su glumice u boljem položaju od pjevačica”, rekla je.

Dotakla se i ljubavnog života. “Kad budem imala nešto stvarno ozbiljno i kada to bude osoba koja će me potpuno osvojiti i oboriti za vječnost, onda će to sigurno biti i javno. Inače, zaljubljena sam u prijatelje, obitelj, more, pjesme, Split… Ne nedostaje mi ljubavi i zaljubljenosti nimalo”, poručila je.