LIDIJA BAČIĆ ISKRENO O ZARADI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: ‘Čak i da prestanem pjevati, mogu dobro živjeti od Instagrama’

Lidija Bačić govorit će na ovogodišnjem izdanju Digital Shapersa u Kaptol Boutique Cinemi

Čak i da zauvijek prestane pjevati, što se, obećava, nikada neće dogoditi, Lidija Bačić mogla bi sasvim dobro živjeti na račun svojih profila na društvenim mrežama.

Lidiju, koja se u posljednjih nekoliko godina izgradila u jedno od najprepoznatljivijih lica domaće zabavne industrije, samo na Instagramu prati više od 236 tisuća ljudi. Pridoda li se toj brojci i Facebook stranica koju je lajkalo više od 323 tisuće pratitelja, jasno je zašto može živjeti i samo od društvenih mreža, čak i da ne pjeva.

‘Na profilu sam stalno i nikad’

Ako zbrojimo brojke s dvije najveće društvene mreže, broj ljudi do kojih dolaze Lidijine objave usporediv je s dosegom većih domaćih news portala, koji kroz taj doseg prikupljaju veći dio svog prometa, a onda posredno, zarađuju od oglašivača, isplaćuju plaće i doprinose.

S Lidijom, koja će o ulozi društvenih mreža u zabavnoj industriji govoriti na ovogodišnjem izdanju Digital Shapersa, razgovarali o tome kako koristi digitalne alate, koliku ulogu oni imaju u njenom poslu i koliko joj na njih odlazi vremena.

“Teško mi je procijeniti koliko vremena trošim na Instagram”, kaže Lidija. “Na profilu sam stalno i nikad. To je dio rutine i malo se informiram, razmislim od budućim objavama i potezima. Ne mogu to vremenski izmjeriti, toliko sam navikla na to da mi je jednako kao dnevni ritual kave ili spavanja, jednostavno je tu i prisutno. Nisam rob društvenih mreža, ali im posvećujem dužnu pažnju. To mi je dio posla”, pojašnjava.

Osim što su dodatan izvor zarade, digitalni alati su joj i strašno bitan resurs u njezinom primarnom poslu. “Danas novi singl možete iskomunicirati s publikom na razne načine, tempirati objave i teasere, privući pozornost na pjesmu kao svoj proizvod na bezbroj načina ako se znate služiti digitalnim alatima”, kaže Lidija i dodaje kako na domaćoj sceni nema previše izvođača koji su prepoznali korisnost društvenih mreža.

Sviđa joj se kako to radi Kylie Jenner

“Na prste jedne ruke možete nabrojati izvođače koji u potpunosti razumiju njihovu moć i koji ju ispravno koriste. Tu ubrajam i sebe. Ostali ili potpuno ignoriraju te medije, ili se njima bave površno. Mislim da je tako općenito kod nas u svim zanimanjima i poslovima. Ako govorimo o tome tko to dobro radi vani, izdvojila bi Kylie Jenner. Cura je postala milijarderka jer je iskoristila sjajne pozicije svoje sestre. Razvila je cijelu industriju oko toga i nadmašila čak i Kim. Opet, ako suzimo izbor na glazbenike, sviđa mi se kako to radi Jennifer Lopez. Sjajna je, jako pazi na društvene mreže. Ima 50 godina, a aktualna je i sjajno to radi. Nije je pojelo vrijeme”, zaključuje.

Dobro korištenje digitalnih alata je kada ih koristiš za osobni razvoj, razvoj svog brenda, društvenog utjecaja te u svrhu promocije svog rada, tvrdi. ”Ako pametno vodiš društvene mreže one nemaju izrazitih negativnih strana. Ja sam sretna jer je moj privatni i poslovni život bez ijedne mrlje. Negativno je možda to što si vidljiv svakome i svatko dođe u poziciju stvarati mišljenje o tebi, iako te realno uopće ne poznaje”, kaže Lidija.

Ako si zabavljač publici na društvenim mrežama treba dati baš to – zabavu. “To može biti selfie ili glazbeni spot. Trudim se da su moji profili pratiteljima zabavni jer smo mi upravo to – ‘Entertainers’”, zaključuje.

O digitalnim alatima u zabavnoj industriji Lidija Bačić govorit će na ovogodišnjem izdanju Digital Shapersa, koji će se održati 28.11 u prostorijama Kaptol Boutique Cineme. Više informacija o konferenciji, programu i predavačima možete pronaći ovdje.