LIDIJA BAČIĆ IMA PORUKU ZA VATRENE: ‘Ne sumnjam ne samo da ćemo razbiti Island, osvojit ćemo prvenstvo’

Voljela bi našu pobjedu… ali osjećaj mi kaže da ce možda biti neriješeno⚽️ #planetlille #istasiglas #nevereverphotoshop #footbal #croatia #Lidija6godina570koncerata

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Jun 21, 2018 at 9:58am PDT