LIDIJA BAČIĆ BACILA FANOVE U EKSTAZU, MIJENJA KARIJERU? ‘Puno vas mi je to sugeriralo, a sada sam donijela odluku’

Pošto mi je puno ljudi sugeriralo i iznijelo mišljenje da bi me htjeli vidjeti u ulozi predsjednice jer bi , kažu, dostojanstveno i sjajno predstavljala našu zemlju-donijela sam odluku! Na idućim izborima ću se kandidirati za predsjednicu Hrvatske. Podržite me💪🏻