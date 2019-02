LIAM NEESON PROGOVORIO O MRAČNOM DIJELU SVOJE PROŠLOSTI: ‘Hodao sam uokolo s metalnim štapom kako bih ubio gada’

Neeson je priznao da se danas srami svog ponašanja te da je naučio lekciju

Glumac Liam Neeson u intervjuu za Independent priznao je da ga prije mnogo godina silovanje njemu bliske osobe toliko pogodilo da je, kako tvrdi, danima hodao uokolo s metalnim štapom kako bi ubio “crnog gada”. Za silovanje je, kako kaže, saznao nakon što se vratio s puta.

“Bilo je užasno to što sam radio”

“Moja prva reakcija bila je… zna li tko je on? Ne. Koje je rase? Rekla je da je bio crnac”, ispričao je glumac te dodao da je nakon toga lutao ulicama s metalnim štapom u nadi da će mu netko prići. “Sram me to priznati, ali radio sam to oko tjedan dana nadajući se da će mi neki ‘crni gad’ prići i početi me izazivati kako bih ga nakon toga ubio”, ispričao je Neeson.

Priznao je da mu je trebalo oko tjedan dana da postane svjestan svega. “Bilo je užasno to što sam radio”, rekao je te dodao da nikad nikome nije govorio o tome. “Bilo je strašno, ali naučio sam lekciju. Razumijem želju za osvetom, ali ona samo vodi do još više ubijanja”, zaključio je.