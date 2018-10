LEPA BRENA ZAPALILA BEOGRAD: Na koncert došlo joj preko 20.000 ljudi, ona se spustila s krova, a sad se priča da dolazi u Hrvatsku

Koncert je započeo Breninim spuštanjem s krova Arene na velikoj plamtećoj zvijezdi, a pratile su je ovacije fanova



Sve ulaznice unaprijed rasprodane

Proslava 58. rođendana Lepe Brene pretvorila se u prvorazredni koncertni spektakl kakav se na Balkanu rijetko viđa. Sat vremena uoči nastupa velik dio Novog Beograda bio je u prometnom kolapsu zbog brojnih automobila i ljudi koji su se uputili na njezin koncert. Mnogi su došli bez ulaznica, pokušavajući ih nabaviti u zadnji čas, no bezuspješno. Sve su bile rasprodane nekoliko dana prije koncerta. U prepunoj beogradskoj Areni estradna kraljica cijele bivše države puna je tri sata držala u ekstazi više od 20 tisuća ljudi. Kao što je i obećala, 35 godina karijere proslavila je na vrlo originalan način. Početak koncerta obilježila je spuštanjem s krova Arene na velikoj plamtećoj zlatnoj zvijezdi, a pratile su je ovacije obožavatelja. No, Beograd je zapalila u trenutku kad se s vrha dvorane spustila na binu, među više od stotinu pratećih glazbenika i plesača. Repriza koncerta predviđena je za sljedeći dan, i to opet u Areni.

Pravi spektakl

Scenski specijalni efekti, maštoviti kostimi (presvlačila se čak šest puta), pirotehničke eksplozije, vatra, led, dojmljive koreografije, od baleta do modernog plesa te njezini stari i novi hitovi praćeni gromoglasnim pjevanjem i skandiranjem cijele dvorane, doživaljaj je koji će se dugo pamtiti. Estradna diva na kraju koncerta čak se i rasplakala, dirnuta energijom i reakcijom publike. Kao rođendansko iznenađenje, na pozornici joj se pridružila cijela obitelj. Uz slogan pjesme „Zar je važno dal’ se peva ili pjeva“ Brena je još jednom dokazala da njezina glazba, entuzijazam i energija ne poznaju granice.

Sljedeće godine i u Hrvatskoj

U beogradskoj Areni u subotu navečer bilo je ljudi iz cijele bivše države, ali i iz svijeta. To je uvod u sve nove pothvate ove velike glazbene zvijezde koja već više od tri desetljeća diktira estradne trendove u cijeloj regiji. Nakon što u nedjelju odradi još jedan koncert u Areni, Brena će nakratko odmoriti, a zatim će turneju privesti kraju. U proljeće sljedeće godine, Brena ovaj spektakl namjerava ponoviti u svim velikim gradovima u regiji. Slijedi i njezin povratak u najveće hrvatske dvorane.

