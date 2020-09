LEONARDO DICAPRIO PODRŽAO KAMPANJU U BOSNI I HERCEGOVINI: Zalaže se za zaštitu netaknutih rijeka

Holivudska filmska zvijezda Leonadro DiCaprio pridružio se u srijedu pozivima upućenim vlastima u Bosni i Hercegovini da trajno zabrane gradnju mini hidroelektrana u toj zemlji i tako spriječe uništavanje njenih rijeka i devastaciju okoliša.

“Neka rijeke BiH teku slobodno”, napisao je DiCaprio na svom Twitter nalogu ističući kako gradnja mini hidroelektrana ugrožava više od tisuću kilometara riječnih vodotokova u toj zemlji.

Holivudski glumac ovime je zapravo podržao početak kampanje različitih ekoloških udruga i nevladinih organizacija čiji je cilj zaštititi rijeke u BiH.

Organizacija pod nazivom Zaklada za društvene promjene podsjetila je kako upravo u srijedu istječe rok do kojega je trebao provesti zaključak Parlamenta Federacije BiH iz lipnja ove godine o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelekrana u tom entitetu.

Let Bosnia and Herzegovina’s rivers run free! Unless the gov. turns into law a resolution to ban small hydropower projects, 1,000s of km of the country’s wild rivers—& the people & wildlife that depend on them—will be at grave risk. #BiHRunsFree #jaBiHdatecem pic.twitter.com/Vlp3MM52k4

— Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) September 22, 2020