LEONARDO DICAPRIO BI MOGAO PRED OLTAR? Kad vidite kakva je bomba njegova mlađahna djevojka, sve će vam biti jasno

View this post on Instagram

Keine Überraschung 😎 Leo hat eine Neue…und sie ist 20 und ja, Model 🙈 No surprise 😎 Leo has a new girlfriend…she‘s 20 and yes, Model, of course 🙈 #news #wednesday #morning #leonardodicaprio #camilamarrone #model #relationship #instamorning #instadaily #instanews #instarelationship #instamoment #picoftheday xoxo, gossipgirl 💋 🤣