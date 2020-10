Nash je rođen 19. kolovoza 1940. u Houstonu u Texasu, a karijeru je započeo krajem 1950-ih kao pjevač i glumac

Legendarni kantautor Johnny Nash, koji je najpoznatiji po hitu “I Can See Clearly Now” preminuo je u dobi od 80 godina nakon što mu je nekoliko mjeseci bilo narušeno zdravlje, piše The Sun.

Johnny je preminuo u utorak popodne u svom domu u Texasu nakon što je posljednjih mjeseci bio narušenog zdravlja, objavila je njegova obitelj. Umjetnik je iza sebe ostavio suprugu Carli i sina Johnnyja Jr.

“Bio je predivan otac i obiteljski čovjek. Volio je ljude i svijet. Nedostajat će unutar naše zajednice. Obitelj je bila sve za njega”, kazao je njegov sin za TMZ.

Hit “I Can See Clearly Now”, objavljen je 1972. i bio je četiri tjedna na vrhu Billboard Hot 100 liste najpopularnijih singlova koje je u SAD-u tjedno objavljivao časopis Billboard. Pjesma je postala hit i u Kanadi, Velikoj Britaniji i Južnoj Africi.

Obožavatelji mu odaju počast

Nash je rođen 19. kolovoza 1940. u Houstonu u Texasu, a karijeru je započeo krajem 1950-ih kao pjevač i glumac. Sredinom šezdesetih preselio se na Jamajku gdje je bio pod utjecajem reggae glazbe. Bio je i jedan od prvih ne-jamajčanskih pjevača koji su snimali reggae glazbu na Jamajci. Njegov posljednji studijski album “Here Again” objavljen je 1986. godine.

Ubrzo nakon objave Johnnyjeve smrti, obožavatelji diljem planete odali su mu počast na društvenim mrežama.

PREMINUO JEDAN OD NAJVEĆIH GITARISTA U POVIJESTI ROCKA: Eddie Van Halen izgubio bitku s rakom

“Počivaj na nebu legendarni Johnny Nash”, “Eddie Van Halen i Johnny Nash umrli su istog dana, dovraga”, “Rastužile su me vijesti o smrti Eddieja Van Halena i Johnnyja Nasha, još dva sjajna imena glazbenog svijeta koja su otišla, ali nikada neće biti zaboravljena… R.I.P.” samo su neke od poruka.