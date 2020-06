Božidar bi do četvrtka trebao ostati u bolnici te se nada kako će sve biti u redu

Glumac Božidar Košćak (72), koji je publici najpoznatiji po ulozi Kumpića iz serije “Smogovci”, u subotu ujutro srušio se je na zagrebačkom Cvjetnom trgu te je hitno prevezen u bolnicu, piše Slobodna Dalmacija.

Božidar je ispred kafića, u kojemu inače pije kavu i čita novine, u jednom trenutku osjetio kako se ruši, gubi ravnotežu, počeo je povraćati te je problijedio. Pozvana je Hitna pomoć koja ga je prebacila u Vinogradsku bolnicu.

Nakon niza pretraga smješten je na neurologiju zbog sumnje da je doživio moždani udar. No, još nije dobio dijagnozu. Božidar kaže kako se osjeća bolje.

Svi ga se sjećaju po ulozi Kumpića

“Kad su me dovodili u sobu, moja dvojica cimera mislila su da im dolazi Rajko Dujmić, na što sam im odgovorio da mi nemamo baš nikakvih sličnosti”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Božidara se skoro svi sjećaju po ulozi Kumpića, iako je od emitiranja prve epizode “Smogovaca” prošlo 38 godina.

“Jedna sestra došla je do mene i kazala mi imitirajući Kumpića: ‘Kuk ste kaj, gdje vam je Crni Džek, jeste dubro’. Na to sam joj odgovorio: Jako sam duuuuubro, kak ste vi samo lepi… Ne mogu vjerovati da me ljudi nakon toliko godina, na cesti, na moru, i to mladi, zaustavljaju. Sa svakim popričam i drago mi je. U kazalištu sam odigrao više od šest tisuća predstava, više i ne znam što sam igrao. Imao sam u mladim danima i filmove, to je sve zaboravljeno, a Kumpić je ostao”, kazao je dodavši kako ga u bolnici tetoše.

Imao je problema sa srcem

“Za razliku od jedne moje kolegice koja je prošlog tjedna također bila ovdje u Vinogradskoj, pa je poslije na Facebooku prozvala liječnicu nezadovoljna uslugom, za sve njih imam samo riječi hvale. Nemam riječi koliko se trude oko svojih pacijenata, paze nas i tetoše, hrana je odlična. Osjećam se kao da su mi dio obitelji”.

Košćak bi do četvrtka trebao ostati u bolnici te se nada kako će sve biti u redu.

“Do prije nekoliko mjeseci nikad u životu nisam bio bolestan. Tada sam primio cjepivo protiv gripe, pa sam nakon tri dana osjetio probleme sa srcem i završio na intenzivnoj njezi. Baš sam se bio oporavio. Sad se osjećam kao pijanac jer još ne mogu samostalno normalno hodati iako me ništa ne boli. Ali jak sam ja, ne dam se još”, rekao je.