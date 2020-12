LEGENDARNI HRVATSKI GLUMAC OTKRIO: ‘S 27 godina doživio sam kliničku smrt. Sjećam se svega…’

Valentića ovih dana ponovno gledamo u seriji ‘Velo misto’ u kojoj utjelovljuje legendarnog Papundeka. Serija se reprizira u čast Mustafi Nadareviću i Špiri Guberini

Duško Valentić, hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac, za 24sata progovorio je o iskustvu kliničke smrti koje je doživio s 27 godina. Naime, tijekom služenja u vojci imao je tri upale pluća i tijelo mu je bilo krcato penicilinima. Na 30. dozi pao je u anafilaktički šok.

“Sjećam se svega, te se situacije ne zaboravljaju. Tunel, svjetlo, sve što piše u knjigama”, rekao je Valentić koji je na tom putovanju ugledao i poneko poznato lice. Kasnije je upoznao ljudi koji su doživjeli slično iskustvo.

Putovanje je, tvrdi, isto, a razlika je tek u detaljima koje je zadržao za sebe. Ne pričaju puno, već se prepoznaju po pogledu i nekim signalima te poručuju ljudima da se ne boje smrti, ispričao je Valentić kojeg ovih dana ponovno gledamo u seriji “Velo misto” u kojoj utjelovljuje legendarnog Papundeka. Serija se reprizira u čast Mustafi Nadareviću i Špiri Guberini.

Jako ga pogodio odlazak kolega

Duško ne gleda seriju. Otišla je, kaže, cijela plejada velikana. “Jedan od prvih bio je Slobodan Aligrudić, igrao je majora Stojana u seriji. Kao takav, bio je idol Tončiju, kojega je glumio Milan Štrljić. Izuzetno drag čovjek i više nego odličan kolega. Nastavilo se, a sad trese kao potres i korona zajedno. Tuče i udara sa svih strana”, kazao je.

Valentić i Mustafa Nadarević bili su kućni prijatelji, a s Fabijanom Šovagovićem bio je čudesno vezan. Guberinu će pak pamtiti po njegovoj toplini. U sjećanju će mu ostati i drugi velikani poput Borisa Dvornika, Borisa Buzančića, Kikija Kapora, Zdravke Krstulović i dr.

“Zavoljeli smo se jako i njihovim odlascima, kao da se ta ljubav amputirala. Niti je itko pitao Mujicu ili Šovu hoće li otići niti je mene pitao hoću li ja da oni odu. Ili Špiro, Ivu, Zdravku, Uglješu… Nismo na to pristali, nitko od nas nije, a oni su ipak otišli. Jako me je pogodilo. Jedina obrana je reći da ne pristaješ na to. Ali opet te nitko ne pita. Samo se dogodi”, ispričao je Valentić.