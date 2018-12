LEGENDARNI GLUMAC ZBOG BOLESTI SE POVUKAO IZ JAVNOSTI: ‘Ne osjećam se dobro i ne mogu raditi’

Glumac je nedavno bio na liječenju, a trenutno se nalazi na kućnoj njezi. Priznao je da se zbog bolesti povukao iz glume

Aljoša Vučković, poznat po ulozi Ferate u seriji “Velo misto”, danas je proslavio 72. rođendan, no povukao se iz javnosti i više ne glumi, prenosi Kurir. Naime, poznati glumac teško je bolestan. Nedavno je bio na liječenju, a trenutno je na kućnoj njezi. “Ništa ne radim i ne mogu raditi. Bolestan sam i ne osjećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim. Pored svega, malo me i prehlada uhvatila”, poručio je.

Vučković je jedno od najomiljenijih glumačkih lica na ovim prostorima, a tijekom karijere pojavio se u 70 uloga.