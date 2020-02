LEGENDARNI CYPRESS HILL DOLAZI U HRVATSKU! Stižu u Umag kao glavne zvijezde Sea Star festivala!

Na ovogodišnjem Sea Star festivalu u Umagu nastupit će, među ostalima, kalifornijski hip-hop bend Cypress Hill

Glavne zvijezde četvrtog umaškog Sea Star Festivala, koji se održava 22. i 23. svibnja, bit će legendarni kalifonijski hip-hop bend Cypress Hill u punom sastavu, a na festivalu se očekuje dolazak više od 40.000 posjetitelja, najavio je u četvrtak organizator festivala. “Osim dalekog Islanda, Sea Star Festival jedini je koji će ove godine ugostiti Cypress Hill u Europi. Od peteročlanog sastava očekuje se vrhunski koncert jer je Cypress Hill prepoznatljiv po iznimnim izvedbama na live nastupima”, rekao je na konferenciji za novinare Sagor Mešković, direktor komunikacija Exit festivala.

Više od 40.000 posjetitelja

Cypresss Hill nastupao je na najvećim svjetskim festivalima. kao što su Rock Am Ring, Lollapalooza, Coachella, Glastonbury, EXIT ili Roskilde, gdje su pozornicu dijelili s grupom The Cure. Organizatori stoga očekuje da će festival ugostiti više od prošlogodišnjih 40.000 posjetitelja, kada je nastupao Wu-Tang Clan. Cypress Hill snažno su utjecali na globalnu hip-hop scenu, kazao je Mešković, ističući da je taj bend omiljen i među ljubiteljima rocka, metala, elektronike i sl. Hitovi “Insane In The Brain”, “Tequilla Sunrise”, “Hits From the Bong”, “I Ain’t Goin’ Out Like That” samo su neki koji su im donijeli svjetsku slavu.

Bogat program

Na ovogodišnjem Sea Star Festivalu nastupit će i belgijska elektronička DJ zvijezda Amelie Lens, te talijanska trio senzacija Meduza. Među regionalnim izvođačima su popularni Vojko V, zagrebački trap majstori Kuku$ i Buntai, bosanska a i svjetska Dubioza Kolektiv, osječki Z++, Ognjen iz srpskog kolektiva Hazze, slovenski trap crew Young Sanci i Brudaz, banjalučki Klinac… Regionalnu elektronsku scenu predstavljaju Umek, Tijana T, Insolate, a techno Farrago, Andre Ljekaj, Damir Hoffman, DJ Gumj, Bronski i Marcel. U umašoj laguni Stella Maris bit će održan Welcome Party 21. te Closing Party 24. svibnja, a do početka festivala bit će objavljena još neka glazbena imena.