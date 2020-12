LEGENDARNI COUNTRY GLAZBENIK U 87. GODINI PREMINUO JE OD KORONAVIRUSA: ‘To je grozan, grozan virus’

Legenda country glazbe Charley Pride umro je u dobi od 86 godina u subotu u Dallasu nakon komplikacija s koronavirusom, piše Mirror.

Charley je bio oženjen s Ebby Rozene Cohran Pride, a iza sebe je ostavio troje djece: Carltona Kraiga Pridea, Charlesa Diona Pridea i Angelu Rozene Pride.

Charley je imao ogroman utjecaj na country glazbenu industriju. Brojne kolege i fanovi opraštaju se od njega putem društvenih mreža, među kojima je i slavna pjevačica Dolly Parton.

I’m so heartbroken that one of my dearest and oldest friends, Charley Pride, has passed away. It’s even worse to know that he passed away from COVID-19. What a horrible, horrible virus. Charley, we will always love you. (1/2)

— Dolly Parton (@DollyParton) December 12, 2020