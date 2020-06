LEGENDARNA PJEVAČICA PREMINULA U 103. GODINI: Cijela zemlja tuguje, a premijer se od nje oprostio dirljivim riječima

Kći pokojne pjevačice, Virginia Lewis-Jones, rekla je kako je ponosna na nju i njezin dobrotvorni rad

Legendarna britanska pjevačica Vera Lynn čije su pjesme pomogle u podizanju morala nacije u Drugom svjetskom ratu, umrla je u dobi od 103 godine. Bila je najpoznatija po izvođenju hitova poput “We’ll Meet Again” vojnicima na frontu u zemljama poput Indije i Egipta, piše BBC.

Smrt pjevačice potvrdila je u priopćenju njezina obitelj.

“S neizrecivom tugom javljamo vam da je preminula jedna od najomiljenijih britanskih zabavljačica”, kazali su te su naveli kako je Vera preminula u četvrtak ujutro okružena svojim bliskim rođacima.

Vera je do svoje 22 godine prodala više od milijun ploča, a ostat će upamćena i po nevjerojatnoj interpretaciji pjesama: “The White Cliffs Of Dover”, “There’ll Always Be An England”, “I’ll Be Seeing You” i “Wishing and If Only I Had Wings”.

Neumorna humanitarka

Kraljica Elizabeta se u svom obraćanju naciji povodom pandemije koronavirusa u travnju referirala na njezin klasik “We’ll Meet Again”.

Kći pokojne pjevačice, Virginia Lewis-Jones, rekla je kako je ponosna na nju i njezin dobrotvorni rad te da je dječja dobrotvorna organizacija koju je njezina majka osnovala za oboljele od cerebralne paralize, “uvijek imala vrlo posebno mjesto u njenom srcu”.

Odajući počast legendarnoj pjevačici premijer Boris Johnson rekao je kako su njezin “šarm i čarobni glas podizali našu zemlju u nekima od najmračnijih sati”.

“Njezin će glas dalje živjeti i podizati srca generacija koje dolaze”, rekao je.