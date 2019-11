LATINO SPEKTAKL U LISINSKOM: Orkestar Zagrebačke filharmonije zabavljat će vas uz vruće kubanske ritmove i najveće latinoameričke hitove

U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Zagrebačka filharmonija u režiji Ricarda Luquea održat će koncert za pamćenje

U petak 15.11. Off ciklus putuje u Latinsku Ameriku: Veliki orkestar Zagrebačke filharmonije i vrhunski latino glazbenici pripremaju salsu kakvu još niste doživjeli. Ne propustite latino glazbu na posve novi način – jer očekuje vas “101% fiesta orkestra”, večer uzbudljivih ritmova i vrućih harmonija u sasvim novom “filharmonijskom” ruhu, u režiji našega omiljenog Latinoamerikanca Ricarda Luquea i kubanske pjevačke zvijezde Olvido Ruiz Castellanos. Veliki hitovi “Buena Vista”; pjesmarice, argentinski tango standardi, ali i poznate teme poput “Killing Me Softly” ispunit će ovu večer koju ćete još dugo pamtiti. Velikim orkestrom Zagrebačke filharmonije ravnat će ugledni maestro iz Venezuele Gerardo Estrada Martínez, dok će se u Salsa All Stars Bandu okupiti kći jednoga od vodećih glazbenika projekta Buena Vista Social Club, pijanistica Lazara Cachao Lopez, potom udaraljkaši Lazaro Hierrezuelo, Hrvoje Rupčić i Saša Provlekanov te kontrabasist Jurica Štelma.

Petak, 15.11.2019.

Zagrebačka filharmonija

Gerardo Estrada Martinez, dirigent

Olvido Ruiz Castellanos, vokal

Ricardo Luque, vokal

Band:

Lazara Cachao Lopez, klavir

Lazaro Hierrezuelo, udaraljke

Hrvaje Rupčić, udaraljke

Saša Provlekanov, udaraljke

Jurica Štelma, kontrabas

Prateći vokali:

Maja Sever, Tanja Pongrac, Lucia Luque Akrap, Isadora Luque Akrap

Redoslijed pjesama:

– Introdu-Son Montuno

– Frutas del Caney

– Quizás Quizás

– Almendra

– Si te dijeron

– Killing me Softly

– La Gota Fria

– El Dia que me quieras

– Tabú

– La Rebelión

– Desesperanza

– Son de la Loma-Veneración

– A Pedir tu mano

– El Cantante

– Silencio

– Periódico de Ayer

– Yemayá