LANA RADELJAK UPISALA PRESTIŽNI FAKULTET U ITALIJI: Tata Dikan će za svoju mezimicu iskeširati 109.000 kuna

“A što sada?”, pitao se ponosni tata Josip Radeljak, kada je prije šest mjeseci otpratio svoju kćer jedinicu Lanu na maturalnu večer. Slika i prilika pokojne majke, neprežaljene glumice Ene Begović, ovoga je ljeta postala punoljetna, a sada se može pohvaliti i da je studentica prestižnog Sveučilišta Bocconi u Italiji.

Cijena školarine – prava sitnica

Troškovi preddiplomskog studija biznisa i menadžmenta na tom fakultetu iznose oko 109 tisuća kuna. Lana je završila privatnu osnovnu školu, a zatim upisala Britansku međunarodnu školu u Zagrebu. Nakon toga preselila se u zagrebački MIOC, gdje je i maturirala.

I njezin stariji brat Leo studirao je izvan Hrvatske, na fakultetu London School of Economics and Political Science gdje godina dođe i do 150 tisuća kuna. Lana je trenutno u vezi s Franom Ivkovićem.