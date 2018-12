LANA POZIRALA S NOGAMA NA STOLU I DUBOKIM DEKOLTEOM: ‘Rijetke su čašice u mojoj ruci, ali ova je zaslužila biti…’

View this post on Instagram

#LanaKoncert #backstage Rijetke su čašice u mojoj ruci, ali ova je zaslužila biti jer je 2018 jedna od meni najdražih godina… kažu da je ova godina bila prijelomna za mnoge ljude i ako vam nije bila med i mlijeko, vjerujte da će to vrijeme doći 🙌🏻 Samo glavu gore 💕 2019-a je iza ugla 💕 PO ČEMU ĆETE VI PAMTITI OVU?