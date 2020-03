LANA KLINGOR PRIZNALA DA JE ZABORAVILA ČESTITATI ROĐENDAN SUPRUGU: ‘Kad me ostavi, sve ću razumjeti’

Ante i Lana u braku su od svibnja 2013. godine, a dobro su se zabavili s cijelom situacijom

Lana Klingor Mihić, bivša pjevačica i vlasnica PR agencije, na svom je Facebooku otkrila da je zaboravila rođendan svog supruga Ante.

“Ustala sam lijepo u 6, obukla se i popila kavu s mužem. Gledao me predivno i zaljubljeno, kao i uvijek. Sjela sam u auto i otišla snimati. Na autoputu me presjeklo kad sam shvatila da nisam čestitala svom čovjeku 40. rođendan. Ja sam idiot. Kad me ostavi, sve ću razumjeti. Oprosti mi, ljubavi, sve ću nadoknaditi. Sretan ti taj veliki 40.”, napisala je u objavi.

“A zaboravila si napisati kako si me kritizirala da ne znam ni ustati. Da budim dijete i da te to živcira… I kavu sam ti skuhao”, odgovorio joj je Ante u komentarima i dodao da ga je zvala pokunjeno iz automobila kada je shvatila da mu je zaboravila čestitati.

Čestitkama su se u komentarima pridružili prijatelji bračnog para koje je cijela situacija nasmijala.